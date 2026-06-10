盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報12397.4點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日11:07，費城半導體下跌260.41點（或2.06%），暫報12397.40點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.78%
- 近 1 月：+7.49%
- 近 3 月：+62.06%
- 近 6 月：+71.69%
- 今年以來：+78.7%
焦點個股
費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領跌。安森美半導體(ON-US)下跌5.57%；高通(QCOM-US)下跌5.31%；博通(AVGO-US)下跌4.85%；泰瑞達(TER-US)下跌4.23%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.52%。
部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲2.13%；應用材料(AMAT-US)上漲2.11%；連貫(COHR-US)上漲0.96%；科林研發(LRCX-US)上漲0.35%。
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