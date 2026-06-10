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盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報12397.4點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日11:07，費城半導體下跌260.41點（或2.06%），暫報12397.40點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.78%
  • 近 1 月：+7.49%
  • 近 3 月：+62.06%
  • 近 6 月：+71.69%
  • 今年以來：+78.7%

焦點個股


費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領跌。安森美半導體(ON-US)下跌5.57%；高通(QCOM-US)下跌5.31%；博通(AVGO-US)下跌4.85%；泰瑞達(TER-US)下跌4.23%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.52%。

部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲2.13%；應用材料(AMAT-US)上漲2.11%；連貫(COHR-US)上漲0.96%；科林研發(LRCX-US)上漲0.35%。


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費城半導體12315.82-2.70%
安森美半導體110.02-5.97%
高通193.38-5.86%
博通374.58-4.48%
泰瑞達351.29-4.85%
思佳訊半導體71.13-3.30%
科磊2156.88+0.82%
應用材料501.7+0.50%
連貫358.49+0.72%
科林研發325.3-0.57%

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