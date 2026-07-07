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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.08%，報339.37美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間08日03:50股價下跌18.16美元，報339.37美元，跌幅5.08%，成交量6,804,878（股），盤中最高價362.84美元、最低價339.36美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.69%
  • 近 1 月：+31.42%
  • 近 3 月：+120.77%
  • 近 6 月：+92.37%
  • 今年以來：+94.1%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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道瓊指數52925.15-0.25%
NASDAQ25818.69-1.16%
費城半導體12300.52-4.65%
Palo Alto Networks Inc337.04-5.73%

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