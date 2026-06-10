盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.18%，報288.23美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日21:48股價上漲14.2美元，報288.23美元，漲幅5.18%，成交量91,294（股），盤中最高價288.42美元、最低價271.22美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.05%
- 近 1 月：-7.26%
- 近 3 月：+37.74%
- 近 6 月：+62.35%
- 今年以來：+67.23%
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