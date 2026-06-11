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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.01%，報247.77美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間12日03:36股價上漲11.82美元，報247.77美元，漲幅5.01%，成交量1,100,012（股），盤中最高價247.88美元、最低價237.16美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.05%
  • 近 1 月：+18.97%
  • 近 3 月：+20.99%
  • 近 6 月：+49.98%
  • 今年以來：+50.48%

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Old Dominion Freight Line公司247.76+5.01%

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