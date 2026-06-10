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盤中速報 - 費城半導體大跌1.22%，報12503.28點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:30，費城半導體下跌154.53點（或1.22%），暫報12503.28點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.78%
  • 近 1 月：+7.49%
  • 近 3 月：+62.06%
  • 近 6 月：+71.69%
  • 今年以來：+78.7%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.22%；美光科技(MU-US)下跌3.49%；台積電ADR(TSM-US)下跌3.3%；高通(QCOM-US)下跌3.09%；博通(AVGO-US)下跌2.83%。

部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲0.74%。


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費城半導體12567.92-0.71%
安謀控股公司323.96-0.28%
美光科技912.06-2.55%
台積電ADR416.35-2.70%
高通199.09-3.08%
博通373.465-4.77%
科磊2248.62+5.11%

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