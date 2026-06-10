盤中速報 - 費城半導體大跌1.22%，報12503.28點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:30，費城半導體下跌154.53點（或1.22%），暫報12503.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.78%
- 近 1 月：+7.49%
- 近 3 月：+62.06%
- 近 6 月：+71.69%
- 今年以來：+78.7%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.22%；美光科技(MU-US)下跌3.49%；台積電ADR(TSM-US)下跌3.3%；高通(QCOM-US)下跌3.09%；博通(AVGO-US)下跌2.83%。
部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲0.74%。
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