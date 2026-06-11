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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.15%，報86.83美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間12日00:00股價下跌4.72美元，報86.83美元，跌幅5.15%，成交量2,339,182（股），盤中最高價91.61美元、最低價86.83美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.84%
  • 近 1 月：-0.07%
  • 近 3 月：+17.34%
  • 近 6 月：-43.4%
  • 今年以來：-43.54%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A87.52-4.39%

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