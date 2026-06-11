盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5%，報221.71美元
鉅亨網新聞中心
奧多比系統(ADBE-US)截至台北時間11日22:49股價下跌11.67美元，報221.71美元，跌幅5%，成交量2,911,942（股），盤中最高價232.50美元、最低價221.70美元。
美股指數盤中表現
奧多比系統(ADBE-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.92%
- 近 1 月：-7.77%
- 近 3 月：-15.17%
- 近 6 月：-31.98%
- 今年以來：-33.32%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.15%，報86.83美元
- 盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.04%，報680.37美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5%，報130.59美元
- 盤中速報 - 通用動力(GD-US)大漲5.04%，報358.26美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇