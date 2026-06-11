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盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5%，報221.71美元

鉅亨網新聞中心

奧多比系統(ADBE-US)截至台北時間11日22:49股價下跌11.67美元，報221.71美元，跌幅5%，成交量2,911,942（股），盤中最高價232.50美元、最低價221.70美元。

美股指數盤中表現

奧多比系統(ADBE-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.92%
  • 近 1 月：-7.77%
  • 近 3 月：-15.17%
  • 近 6 月：-31.98%
  • 今年以來：-33.32%

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美股美股盤中盤中速報奧多比系統

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費城半導體12701.874.06%
奧多比系統222.71-4.57%

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