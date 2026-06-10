營收速報 - 柏承(6141)5月營收1.82億元年增率高達32.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為8.70億元，累計年增率11.4%。
最新價為32.5元，近5日股價下跌-18.75%，相關零組件業下跌-5.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-336 張
- 外資買賣超：-335 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.82億
|32%
|-7%
|26/4
|1.96億
|20%
|0%
|26/3
|1.95億
|9%
|47%
|26/2
|1.33億
|-19%
|-19%
|26/1
|1.64億
|20%
|34%
|25/12
|1.23億
|-25%
|-14%
柏承(6141-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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