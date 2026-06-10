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營收速報 - 柏承(6141)5月營收1.82億元年增率高達32.11％

鉅亨網新聞中心

柏承(6141-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.82億元，年增率32.11%，月增率-7.17%。

今年1-5月累計營收為8.70億元，累計年增率11.4%。

最新價為32.5元，近5日股價下跌-18.75%，相關零組件業下跌-5.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-336 張
  • 外資買賣超：-335 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.82億 32% -7%
26/4 1.96億 20% 0%
26/3 1.95億 9% 47%
26/2 1.33億 -19% -19%
26/1 1.64億 20% 34%
25/12 1.23億 -25% -14%

柏承(6141-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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