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營收速報 - 虹堡(5258)5月營收7.55億元年增率高達35.65％

鉅亨網新聞中心

虹堡(5258-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣7.55億元，年增率35.65%，月增率4.67%。

今年1-5月累計營收為30.76億元，累計年增率12.53%。

最新價為48.85元，近5日股價下跌-6.6%，相關電腦週邊下跌-12.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 7.55億 36% 5%
26/4 7.21億 22% 7%
26/3 6.75億 19% 80%
26/2 3.74億 -21% -32%
26/1 5.51億 1% -40%
25/12 9.15億 6% 31%

虹堡(5258-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。資訊軟體服務業。產品設計業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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