營收速報 - 虹堡(5258)5月營收7.55億元年增率高達35.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為30.76億元，累計年增率12.53%。
最新價為48.85元，近5日股價下跌-6.6%，相關電腦週邊下跌-12.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-234 張
- 外資買賣超：-219 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|7.55億
|36%
|5%
|26/4
|7.21億
|22%
|7%
|26/3
|6.75億
|19%
|80%
|26/2
|3.74億
|-21%
|-32%
|26/1
|5.51億
|1%
|-40%
|25/12
|9.15億
|6%
|31%
虹堡(5258-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。資訊軟體服務業。產品設計業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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