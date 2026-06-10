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營收速報 - 佳總(5355)5月營收6,006萬元年增率高達52.58％

鉅亨網新聞中心

佳總(5355-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣6,006萬元，年增率52.58%，月增率19.66%。

今年1-5月累計營收為2.29億元，累計年增率11.45%。

最新價為6.8元，近5日股價上漲3.34%，相關電子零組件類指數下跌-8.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-21 張
  • 外資買賣超：-21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 6,006萬 53% 20%
26/4 5,019萬 3% 10%
26/3 4,559萬 13% 70%
26/2 2,674萬 -36% -43%
26/1 4,663萬 32% 19%
25/12 3,920萬 26% -4%

佳總(5355-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層板印刷電路板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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