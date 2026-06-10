營收速報 - 德宏(5475)5月營收1.81億元年增率高達214.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為6.60億元，累計年增率123.25%。
最新價為245元，近5日股價下跌-19.67%，相關電子零組件類指數下跌-8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-107 張
- 外資買賣超：-119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.81億
|215%
|14%
|26/4
|1.59億
|121%
|15%
|26/3
|1.39億
|105%
|70%
|26/2
|8,174萬
|65%
|-19%
|26/1
|1.00億
|102%
|-11%
|25/12
|1.13億
|65%
|27%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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