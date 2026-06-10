營收速報 - 華航(2610)5月營收212.30億元年增率高達27.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為990.42億元，累計年增率13.62%。
最新價為19.55元，近5日股價下跌-2.01%，相關航 運 業下跌-3.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-40917 張
- 外資買賣超：-35805 張
- 投信買賣超：-4659 張
- 自營商買賣超：-453 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|212.30億
|28%
|2%
|26/4
|208.54億
|16%
|0%
|26/3
|207.85億
|20%
|13%
|26/2
|183.73億
|15%
|3%
|26/1
|177.99億
|-8%
|-5%
|25/12
|187.94億
|2%
|9%
華航(2610-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為客運、貨運、郵運。代理業務(包括營業、運務)及代理修護。倉儲業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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