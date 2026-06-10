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營收速報 - 華航(2610)5月營收212.30億元年增率高達27.73％

鉅亨網新聞中心

華航(2610-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣212.30億元，年增率27.73%，月增率1.8%。

今年1-5月累計營收為990.42億元，累計年增率13.62%。

最新價為19.55元，近5日股價下跌-2.01%，相關航 運 業下跌-3.2%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-40917 張
  • 外資買賣超：-35805 張
  • 投信買賣超：-4659 張
  • 自營商買賣超：-453 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 212.30億 28% 2%
26/4 208.54億 16% 0%
26/3 207.85億 20% 13%
26/2 183.73億 15% 3%
26/1 177.99億 -8% -5%
25/12 187.94億 2% 9%

華航(2610-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為客運、貨運、郵運。代理業務(包括營業、運務)及代理修護。倉儲業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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