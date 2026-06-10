營收速報 - 榮運(2607)5月營收17.69億元年增率高達33.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為71.98億元，累計年增率-2.14%。
最新價為49.4元，近5日股價下跌-0.2%，相關航 運 業下跌-3.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-529 張
- 外資買賣超：-593 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|17.69億
|33%
|23%
|26/4
|14.37億
|1%
|0%
|26/3
|14.33億
|-4%
|21%
|26/2
|11.89億
|-15%
|-13%
|26/1
|13.69億
|-21%
|-4%
|25/12
|14.33億
|-16%
|7%
榮運(2607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 環科(2413)5月營收3.26億元年增率高達40.95％
- 營收速報 - 國碩(2406)5月營收9.61億元年增率高達121.2％
- 營收速報 - 漢唐(2404)5月營收92.18億元年增率高達85.01％
- 營收速報 - 美時(1795)5月營收23.24億元年增率高達105.79％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇