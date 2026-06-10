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營收速報 - 櫻花建(2539)5月營收29.53億元年增率高達418.93％

鉅亨網新聞中心

櫻花建(2539-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣29.53億元，年增率418.93%，月增率42.97%。

今年1-5月累計營收為74.94億元，累計年增率17.34%。

最新價為39.35元，近5日股價上漲7.81%，相關建材營造上漲4.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1746 張
  • 外資買賣超：-1818 張
  • 投信買賣超：+40 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 29.53億 419% 43%
26/4 20.65億 559% 546%
26/3 3.20億 -93% -40%
26/2 5.36億 -34% -67%
26/1 16.21億 398% -47%
25/12 30.41億 180% 1776%

櫻花建(2539-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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