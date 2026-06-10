營收速報 - 櫻花建(2539)5月營收29.53億元年增率高達418.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為74.94億元，累計年增率17.34%。
最新價為39.35元，近5日股價上漲7.81%，相關建材營造上漲4.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1746 張
- 外資買賣超：-1818 張
- 投信買賣超：+40 張
- 自營商買賣超：+32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|29.53億
|419%
|43%
|26/4
|20.65億
|559%
|546%
|26/3
|3.20億
|-93%
|-40%
|26/2
|5.36億
|-34%
|-67%
|26/1
|16.21億
|398%
|-47%
|25/12
|30.41億
|180%
|1776%
櫻花建(2539-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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