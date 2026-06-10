盤後速報 - 耕興(6146)次交易(11)日除息12元，參考價202.0元
鉅亨網新聞中心
耕興(6146-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
首日參考價為202.0元，相較今日收盤價214.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率5.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|214.00
|12.0
|5.61%
|0.0
|2025/06/05
|188.0
|10.1
|5.37%
|0.0
|2024/06/13
|241.0
|10.5
|4.36%
|0.0
|2023/07/04
|261.0
|11.0
|4.21%
|0.5
|2022/06/28
|184.5
|9.0
|4.88%
|0.0
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