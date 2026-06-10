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盤後速報 - 耕興(6146)次交易(11)日除息12元，參考價202.0元

鉅亨網新聞中心

耕興(6146-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

首日參考價為202.0元，相較今日收盤價214.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率5.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 214.00 12.0 5.61% 0.0
2025/06/05 188.0 10.1 5.37% 0.0
2024/06/13 241.0 10.5 4.36% 0.0
2023/07/04 261.0 11.0 4.21% 0.5
2022/06/28 184.5 9.0 4.88% 0.0


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