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盤後速報 - 耕興(6146)下週(6月11日)除息12元，預估參考價211.0元

鉅亨網新聞中心

耕興(6146-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(6月4日)收盤價223.00元計算，預估參考價為211.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率5.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

耕興(6146-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為無線網通及行動通訊產品之射頻、天線性能及符合性標準測試及認證。電磁相容(EMC)及產品安全規範(SAFETY)之測試及認證。電子零組件之買賣。近5日股價下跌1.35%，櫃買市場加權指數上漲1.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 223.00 12.0 5.38% 0.0
2025/06/05 188.0 10.1 5.37% 0.0
2024/06/13 241.0 10.5 4.36% 0.0
2023/07/04 261.0 11.0 4.21% 0.5
2022/06/28 184.5 9.0 4.88% 0.0

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