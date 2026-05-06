耕興Q1 EPS 2.97元創1年半高 FCC新規定有助大啖轉單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-06 17:51

檢測業者耕興 (6146-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，受惠 5G 旗艦手機、AI 筆電及企業級商用 AP 等產品檢測需求強勁，歸屬於母公司稅後淨利 3.02 億元，年增 4.3%，每股稅後盈餘(EPS) 2.97 元，獲利為一年半來新高。同時看好，FCC 於上月底決議通過的四項政策，將有助耕興迎來轉單，並帶動檢測價格上升。

耕興董事長特助周煒哲。(鉅亨網記者魏志豪攝)

耕興第一季營收 11.91 億元，毛利率 47%，歸屬於母公司稅後淨利 3.02 億元，年增 4.3%，每股稅後盈餘 (EPS) 2.97 元。

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耕興今日同步公告 2026 年 4 月合併營收為新台幣 4.1 億元，較去年同期增加 9.64％；累計 2026 年 1 至 4 月合併營收為新台幣 16.01 億元，較去年同期增加 7.16％。

耕興指出，FCC 於上月底決議通過實施四項政策，其中，FCC PAG 案件審查機制調整將於 30 至 60 天內實施，未來 PAG 案件在與美國簽屬 MRA 的國家 (如台灣) 將可快速取得認證；相較之下，非 MRA 國家，審查時間將顯著延長。由於高階案件或機皇都須經過 FCC PAG 審查，耕興有很大的機會，承接移轉到台灣的多數案件，預計下個月開始承接高階機種轉單、提升市占率。

FCC 也強化市場抽測 (Market Surveillance) 的機制以及要求提升測試與認證透明度，預計兩項機制將帶動檢測市場進入良性競爭，提高測試報告品質及售價。

此外，FCC 本次會議已通過禁止非 MRA 國家的實驗室參與 FCC 認證測試之 NPRM (Notice of Proposed Rulemaking)，NPRM 將刊登於 Federal Register，約 1-2 個月後生效。生效後將開放公眾意見徵詢，FCC 將依回饋制定完整規則，預計今年第四季決議及執行。