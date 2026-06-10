營收速報 - 興富發(2542)5月營收47.18億元年增率高達2114.21％
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興富發(2542-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣47.18億元，年增率2114.21%，月增率-34.17%。
今年1-5月累計營收為280.77億元，累計年增率1780.74%。
最新價為45.45元，近5日股價上漲1.77%，相關建材營造上漲1.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9394 張
- 外資買賣超：-37602 張
- 投信買賣超：+47248 張
- 自營商買賣超：-252 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|47.18億
|2114%
|-34%
|26/4
|71.67億
|4078%
|-0%
|26/3
|71.93億
|1538%
|70%
|26/2
|42.38億
|775%
|-11%
|26/1
|47.61億
|2481%
|-40%
|25/12
|79.61億
|234%
|78%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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