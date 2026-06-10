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營收速報 - 威盛(2388)5月營收11.10億元年增率高達88.06％

鉅亨網新聞中心

威盛(2388-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣11.10億元，年增率88.06%，月增率-0.34%。

今年1-5月累計營收為43.59億元，累計年增率34.31%。

最新價為64.1元，近5日股價下跌-11.94%，相關半導體業下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5151 張
  • 外資買賣超：-3795 張
  • 投信買賣超：+16 張
  • 自營商買賣超：-1372 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 11.10億 88% -0%
26/4 11.14億 85% -1%
26/3 11.28億 69% 89%
26/2 5.96億 -4% 45%
26/1 4.10億 -47% -59%
25/12 9.97億 -36% 26%

威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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