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營收速報 - 群益證(6005)5月營收37.99億元年增率高達155.54％

鉅亨網新聞中心

群益證(6005-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣37.99億元，年增率155.54%，月增率-18.27%。

今年1-5月累計營收為155.75億元，累計年增率134.81%。

最新價為38.25元，近5日股價下跌-1.45%，相關金融保險上漲9.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-31884 張
  • 外資買賣超：-5229 張
  • 投信買賣超：-26655 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 37.99億 156% -18%
26/4 46.48億 302% 145%
26/3 18.95億 53% -16%
26/2 22.48億 54% -25%
26/1 29.86億 130% 54%
25/12 19.33億 39% 20%

群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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