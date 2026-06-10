鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 13:19

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 營運走在上升的軌道上，松川精密公布最新營收及獲利資訊，2026 年 5 月營收爲 7.31 億元，續創新高，單月稅後純益 1.02 億元，年增 2.61 倍，單月每股純益 1.27 元，股價今逆勢上漲攻上漲停 258.5 元，也創新天價。

松川精密 2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。

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松川精密營收走在迎合市場需求趨勢的軌道中，今天公布 2026 年 5 月營收 7.31 億元續創新高，月增 4.58%，年增 43.08%，2026 年 1-5 月營收 32.89 億元，年增 20.3%，松川精密 自結 5 月單月稅後純益 1.02 億元，年增 2.61 倍，單月每股純益 1.27 元。

松川精密 2026 年第一季財報，營收 18.57 億元，續創新高，毛利率 26.94%，季增 0.9 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元。

由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。