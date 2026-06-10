營收速報 - 凌陽(2401)5月營收7.24億元年增率高達28.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為31.48億元，累計年增率16.38%。
最新價為25.35元，近5日股價下跌-8.3%，相關半導體業下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1709 張
- 外資買賣超：-574 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：-1155 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|7.24億
|29%
|6%
|26/4
|6.85億
|14%
|-5%
|26/3
|7.25億
|22%
|56%
|26/2
|4.65億
|-7%
|-15%
|26/1
|5.49億
|23%
|3%
|25/12
|5.35億
|5%
|10%
凌陽(2401-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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