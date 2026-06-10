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營收速報 - 凌陽(2401)5月營收7.24億元年增率高達28.67％

鉅亨網新聞中心

凌陽(2401-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣7.24億元，年增率28.67%，月增率5.79%。

今年1-5月累計營收為31.48億元，累計年增率16.38%。

最新價為25.35元，近5日股價下跌-8.3%，相關半導體業下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1709 張
  • 外資買賣超：-574 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：-1155 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 7.24億 29% 6%
26/4 6.85億 14% -5%
26/3 7.25億 22% 56%
26/2 4.65億 -7% -15%
26/1 5.49億 23% 3%
25/12 5.35億 5% 10%

凌陽(2401-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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