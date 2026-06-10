鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-10 10:38

網通廠兆赫 (2485-TW) 今 (10) 日召開股東會，兆赫於股東年報中指出，雖然全球總體經濟與地緣政治仍存在不確定性，但公司高度看好生成式 AI 新興應用逐步落地所引爆的基礎建設潮，並將積極深化與電信營運商的產品合作開發專案，全力強攻 AI 伺服器及中高階交換器等出貨需求持續增溫的設備市場。

為了在 AI 基建升溫的浪潮中精準卡位，兆赫去年在研發端投入極大資源，總計投入研發經費達 1.9 億元，營收占比達 7.5%，全力加速中高階網通設備的開發進度。

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兆赫指出除了大型資料中心對中高階交換器的旺盛需求外，各國電信商為了強化高速寬頻網路的覆蓋率，也正擴大投入 5G FWA 無線寬頻服務，這將使 5G FWA CPE 與小型基地台的需求同步升溫，成為挹注兆赫後續出貨動能的另一大核心關鍵。

面對網通產業因晶片方案容易取得導致技術門檻降低、進而引發全球價格戰的外部竞争環境，兆赫在未來的產銷政策上將走數位匯流產業路線，並透過結合外部技術與公司研發資源，注重產品功能開發以建立產品差異化，全面避開低價競爭。

兆赫提到，面對美國政府推動對等關稅政策推升的營運成本壓力，公司將持續縮短產品開發週期，在產品規劃與技術升級上精準切入市場時機，以穩健提升整體營運表現。