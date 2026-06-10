〈楊金龍立院備詢〉傳銀行向存戶台積電借錢 存放款利差「倒掛」 央行：不會坐視不管
鉅亨網記者王莞甯 台北
對於台灣央行 3 日標售的 364 天期定存單創下 4 年來首見不足額發行紀錄，央行總裁楊金龍解釋，除了是因 5 月處繳稅旺季，主要原因在於資金快速流入股市、且 AI 產業發展非常熱絡令銀行放款給相關產業。
央行於 3 日標售 364 天期定存單，發行額度 1400 億元，但投標總額僅 1297 億元，得標加權平均利率更衝上 1.523% 創金融海嘯以來新高，顯示銀行資金水位偏緊。
楊金龍說明，資金大量流往股市，進入台股的水位比起 3-4 年前相對高，據了解，金管會有在密切注意股市的信用。
至於外傳銀行還要跟台積電 (2330-TW) 借錢，亦即銀行給台積電的存款利率還高於放款利率，立委郭國文就此事質詢，「台積電在銀行存款 3 兆多元，卻出現銀行向台積電借款，而且向他借錢的利息高於他來存錢的利息，合理嗎？」
對此存放款利差反常「倒掛」，楊金龍不諱言，「央行內部有討論到這件事情，覺得很納悶，不會冷眼旁觀」，但台積電的確具 bargain power(議價能力)。
此外，對於外匯市場爆出大量，楊金龍說明，外匯市場主要是供需決定，因「出口商蠻有錢的，價格好出口商就會拋匯」，另一方面，外資對台股非常感興趣，原因在發放的股利豐厚因而進進出出，央行統計 6 月以來外資約匯出 50 億美元，惟金額對外資而言不算大。
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