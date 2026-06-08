鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 20:30

面對日益嚴峻的通膨壓力，經濟學家預計印度央行 (RBI) 將在未來幾個月內收緊貨幣政策。此舉旨在應對因中東衝突引發的通膨壓力，使印度的政策與其他已轉向鷹派的亞洲同行保持一致。目前印度與印尼並列為亞洲現金利率最高的國家。

印度央行總裁馬洛特拉 (Sanjay Malhotra) 指出，若通膨壓力變得更加普遍且持續，決策者可能會調高利率。在最近一次會議中，雖然基準利率維持在 5.25% 不變，但央行已將截至 2027 年 3 月的財政年度通膨預測，從原先的 4.6% 大幅調升至 5.1%。

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匯豐控股 (HSBC) 首席印度經濟學家 Pranjul Bhandari 表示，央行對通膨的評論為 8 月會議的升息「敞開了大門」，這可能成為印度央行自 2023 年 2 月以來的首次升息。她已將升息預測提前至今年 8 月與 10 月，並警告由於季風降雨不足的風險增加，未來通膨可能比央行預測的還要高。

德意志銀行與高盛集團也預計 2026 年底前將有共 50 個基點的升息。德意志銀行的經濟學家 Kaushik Das 預測，央行可能在 8 月先將政策立場轉向「撤出寬鬆」，並在 10 月和 12 月各升息一碼 (0.25%)，基準利率最終可能在 2027 年中達到 6.25%。

華僑銀行 (OCBC) 則強調「升息只是時間問題」，預計本財政年度內將累計升息 50 個基點。