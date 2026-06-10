鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 最新表示，6 月在國際會展的激勵下，期待創下一波業績高峰，而即將到來的端午連假和 7-8 月暑假向來是國旅的重要檔期，整體訂房率上看 85%，緊接暑期還有兩檔旅展登場，將持續挹注新營運動能。
晶華 5 月合併營收 5.9 億元，年增 2.23%，前 5 月合併營收 30.5 億元，年增 3.63%，創同期新高，反映餐飲需求暢旺，再加上麗晶精品母親節檔期營業額大幅成長 20%。
展望 6 月，晶華表示，國際商務活動持續熱絡，6 月初甫落幕的台北國際電腦展和即將到來的國際扶輪社年會，有效吸引大量海外商務旅客來台，在兩大國際會展加持下，台北晶華酒店的住房率和平均房價也同步提升，並帶動餐飲、宴會和精品的消費需求，可期待創下另一波業績高峰。
同時，台北晶華和台南晶英的端午節粽禮，由於提前鎖定企業福委大單，加上節日自用送禮需求增加，整體業績有望突破去年。
另一方面，台北晶華針對畢業季推出的「謝師宴」專案吸引到許多高桌價 EMBA 畢業生的青睞，接單桌數和客單價齊揚。
而國旅旺季即將到來，晶華集結旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅推各式親子住房專案和夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看 85%。
晶華也看好 7 月台北國際夏季旅展和 8 月台灣美食展帶動的商機，晶英、晶泉丰旅與捷絲旅品牌將與台北晶華酒店聯手參加，推出多款優惠的餐飲以及旅遊住宿券，預計兩檔旅展可為各飯店的暑假營業額增溫，並有效助攻下半年的業績。