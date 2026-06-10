鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-10 10:23

晶華 5 月合併營收 5.9 億元，年增 2.23%，前 5 月合併營收 30.5 億元，年增 3.63%，創同期新高，反映餐飲需求暢旺，再加上麗晶精品母親節檔期營業額大幅成長 20%。

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展望 6 月，晶華表示，國際商務活動持續熱絡，6 月初甫落幕的台北國際電腦展和即將到來的國際扶輪社年會，有效吸引大量海外商務旅客來台，在兩大國際會展加持下，台北晶華酒店的住房率和平均房價也同步提升，並帶動餐飲、宴會和精品的消費需求，可期待創下另一波業績高峰。

同時，台北晶華和台南晶英的端午節粽禮，由於提前鎖定企業福委大單，加上節日自用送禮需求增加，整體業績有望突破去年。

另一方面，台北晶華針對畢業季推出的「謝師宴」專案吸引到許多高桌價 EMBA 畢業生的青睞，接單桌數和客單價齊揚。

而國旅旺季即將到來，晶華集結旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅推各式親子住房專案和夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看 85%。