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盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大跌5.08%，報285.84美元

鉅亨網新聞中心

恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間09日21:49股價下跌15.3美元，報285.84美元，跌幅5.08%，成交量965,345（股），盤中最高價310.22美元、最低價285.84美元。

美股指數盤中表現

恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.29%
  • 近 1 月：+2.17%
  • 近 3 月：+49.27%
  • 近 6 月：+31.5%
  • 今年以來：+38.74%

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美股美股盤中盤中速報恩智浦半導體

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費城半導體11966.83-7.28%
恩智浦半導體283.66-5.80%

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