盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大跌5.08%，報285.84美元
鉅亨網新聞中心
恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間09日21:49股價下跌15.3美元，報285.84美元，跌幅5.08%，成交量965,345（股），盤中最高價310.22美元、最低價285.84美元。
美股指數盤中表現
恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.29%
- 近 1 月：+2.17%
- 近 3 月：+49.27%
- 近 6 月：+31.5%
- 今年以來：+38.74%
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