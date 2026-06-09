盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌5.03%，報122.75美元
鉅亨網新聞中心
Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間10日00:08股價下跌6.51美元，報122.75美元，跌幅5.03%，成交量1,929,634（股），盤中最高價130.15美元、最低價122.50美元。
美股指數盤中表現
Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.5%
- 近 1 月：-15.04%
- 近 3 月：-21.22%
- 近 6 月：-47.22%
- 今年以來：-42.54%
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