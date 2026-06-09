盤後速報 - 裕民(2606)下週(6月16日)除息2.8元，預估參考價66.3元
鉅亨網新聞中心
裕民(2606-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(6月9日)收盤價69.10元計算，預估參考價為66.3元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕民(2606-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。近5日股價下跌5.15%，集中市場加權指數下跌4.05%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|69.10
|2.8
|4.05%
|0.0
|2025/06/18
|58.3
|3.2
|5.49%
|0.0
|2024/06/27
|58.1
|2.4
|4.13%
|0.0
|2023/07/06
|49.75
|3.0
|6.03%
|0.0
|2022/06/27
|44.45
|3.0
|6.75%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 裕民(2606)5月營收16.07億元年增率高達41.78％
- 〈焦點股〉海岬型運價反彈逾6成 散裝股啟動補漲行情
- 徐旭東續任亞泥董事長 獨子徐國安首度進入董事會
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：裕民(2606-TW)目標價調升至77.5元，幅度約3.33%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇