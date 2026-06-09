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盤後速報 - 裕民(2606)下週(6月16日)除息2.8元，預估參考價66.3元

鉅亨網新聞中心

裕民(2606-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(6月9日)收盤價69.10元計算，預估參考價為66.3元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕民(2606-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。近5日股價下跌5.15%，集中市場加權指數下跌4.05%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 69.10 2.8 4.05% 0.0
2025/06/18 58.3 3.2 5.49% 0.0
2024/06/27 58.1 2.4 4.13% 0.0
2023/07/06 49.75 3.0 6.03% 0.0
2022/06/27 44.45 3.0 6.75% 0.0

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