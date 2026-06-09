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營收速報 - 裕民(2606)5月營收16.07億元年增率高達41.78％

鉅亨網新聞中心

裕民(2606-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣16.07億元，年增率41.78%，月增率-4.97%。

今年1-5月累計營收為71.90億元，累計年增率24.29%。

最新價為69.1元，近5日股價下跌-5.15%，相關航 運 業下跌-2.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-537 張
  • 外資買賣超：-77 張
  • 投信買賣超：-220 張
  • 自營商買賣超：-240 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 16.07億 42% -5%
26/4 16.91億 39% 15%
26/3 14.67億 18% 29%
26/2 11.37億 16% -12%
26/1 12.87億 7% -8%
25/12 14.01億 17% -2%

裕民(2606-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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