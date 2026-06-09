營收速報 - 裕民(2606)5月營收16.07億元年增率高達41.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為71.90億元，累計年增率24.29%。
最新價為69.1元，近5日股價下跌-5.15%，相關航 運 業下跌-2.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-537 張
- 外資買賣超：-77 張
- 投信買賣超：-220 張
- 自營商買賣超：-240 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|16.07億
|42%
|-5%
|26/4
|16.91億
|39%
|15%
|26/3
|14.67億
|18%
|29%
|26/2
|11.37億
|16%
|-12%
|26/1
|12.87億
|7%
|-8%
|25/12
|14.01億
|17%
|-2%
裕民(2606-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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