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營收速報 - 炎洲(4306)5月營收13.99億元年增率高達40.04％

鉅亨網新聞中心

炎洲(4306-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣13.99億元，年增率40.04%，月增率8.94%。

今年1-5月累計營收為59.49億元，累計年增率18.2%。

最新價為15.1元，近5日股價上漲4.91%，相關塑膠工業下跌-7.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3456 張
  • 外資買賣超：+3489 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 13.99億 40% 9%
26/4 12.84億 24% 3%
26/3 12.42億 15% 55%
26/2 7.99億 -18% -35%
26/1 12.26億 29% -3%
25/12 12.60億 12% -5%

炎洲(4306-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為電子級化學品純化與循環再利用及綠色能源之開發建置。土地開發及商辦、住宅、飯店之營造興建。OPP、PVC、PE、汽車線束、雷射切割及特殊膠帶之產銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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