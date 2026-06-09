營收速報 - 炎洲(4306)5月營收13.99億元年增率高達40.04％
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今年1-5月累計營收為59.49億元，累計年增率18.2%。
最新價為15.1元，近5日股價上漲4.91%，相關塑膠工業下跌-7.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3456 張
- 外資買賣超：+3489 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|13.99億
|40%
|9%
|26/4
|12.84億
|24%
|3%
|26/3
|12.42億
|15%
|55%
|26/2
|7.99億
|-18%
|-35%
|26/1
|12.26億
|29%
|-3%
|25/12
|12.60億
|12%
|-5%
炎洲(4306-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為電子級化學品純化與循環再利用及綠色能源之開發建置。土地開發及商辦、住宅、飯店之營造興建。OPP、PVC、PE、汽車線束、雷射切割及特殊膠帶之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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