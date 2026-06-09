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營收速報 - 佰鴻(3031)5月營收1.19億元年增率高達32.23％

鉅亨網新聞中心

佰鴻(3031-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.19億元，年增率32.23%，月增率-3.6%。

今年1-5月累計營收為5.28億元，累計年增率18.9%。

最新價為28.85元，近5日股價下跌-10.96%，相關光 電 業下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+451 張
  • 外資買賣超：+476 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.19億 32% -4%
26/4 1.23億 18% 2%
26/3 1.21億 23% 119%
26/2 5,536萬 -18% -49%
26/1 1.08億 31% -5%
25/12 1.14億 3% 11%

佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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