營收速報 - 佰鴻(3031)5月營收1.19億元年增率高達32.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為5.28億元，累計年增率18.9%。
最新價為28.85元，近5日股價下跌-10.96%，相關光 電 業下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+451 張
- 外資買賣超：+476 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.19億
|32%
|-4%
|26/4
|1.23億
|18%
|2%
|26/3
|1.21億
|23%
|119%
|26/2
|5,536萬
|-18%
|-49%
|26/1
|1.08億
|31%
|-5%
|25/12
|1.14億
|3%
|11%
佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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