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營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.11億元年增率高達2229.03％

鉅亨網新聞中心

晶彩科(3535-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.11億元，年增率2229.03%，月增率458.51%。

今年1-5月累計營收為4.56億元，累計年增率499.85%。

最新價為134.5元，近5日股價下跌-8.55%，相關光 電 業下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2196 張
  • 外資買賣超：+2293 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-97 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.11億 2229% 459%
26/4 1,981萬 -3% -53%
26/3 4,235萬 -9% -68%
26/2 1.31億 4842% -14%
26/1 1.52億 9477% 80%
25/12 8,441萬 960% -29%

晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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