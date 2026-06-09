營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.11億元年增率高達2229.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為4.56億元，累計年增率499.85%。
最新價為134.5元，近5日股價下跌-8.55%，相關光 電 業下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2196 張
- 外資買賣超：+2293 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-97 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.11億
|2229%
|459%
|26/4
|1,981萬
|-3%
|-53%
|26/3
|4,235萬
|-9%
|-68%
|26/2
|1.31億
|4842%
|-14%
|26/1
|1.52億
|9477%
|80%
|25/12
|8,441萬
|960%
|-29%
晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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