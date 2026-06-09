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營收速報 - 台達電(2308)5月營收589.62億元年增率高達43.65％

鉅亨網新聞中心

台達電(2308-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣589.62億元，年增率43.65%，月增率0.46%。

今年1-5月累計營收為2,770.06億元，累計年增率37.99%。

最新價為2415元，近5日股價下跌-6.82%，相關零組件業下跌-6.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-984 張
  • 外資買賣超：-868 張
  • 投信買賣超：-16 張
  • 自營商買賣超：-100 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 589.62億 44% 0%
26/4 586.92億 44% -2%
26/3 597.80億 38% 20%
26/2 498.97億 31% 0%
26/1 496.75億 33% -7%
25/12 536.86億 39% 6%

台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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