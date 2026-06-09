營收速報 - 台達電(2308)5月營收589.62億元年增率高達43.65％
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今年1-5月累計營收為2,770.06億元，累計年增率37.99%。
最新價為2415元，近5日股價下跌-6.82%，相關零組件業下跌-6.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-984 張
- 外資買賣超：-868 張
- 投信買賣超：-16 張
- 自營商買賣超：-100 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|589.62億
|44%
|0%
|26/4
|586.92億
|44%
|-2%
|26/3
|597.80億
|38%
|20%
|26/2
|498.97億
|31%
|0%
|26/1
|496.75億
|33%
|-7%
|25/12
|536.86億
|39%
|6%
台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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