遠傳 ( 4904-TW ) 今年持續推進「放大三策略」，包括放大集團綜效、放大服務版圖、放大 AI 效益，總經理井琪指出，放大三策略將驅動新一波成長曲線，今年迎起飛年。遠傳今 (9) 日走揚，站穩百元關卡，並衝上 105.5 元股價創高。

遠傳今天早盤以 101 元開平盤，盤中漲至 105.5 元，漲逾 4%，成交量超過 3000 張。遠傳於上周三 (3 日) 股價首度突破百元後，股價持續走揚，今天衝上 105.5 元創高，站穩百元關卡。