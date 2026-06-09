鉅亨網記者劉玟妤 台北
遠傳 (4904-TW) 今年持續推進「放大三策略」，包括放大集團綜效、放大服務版圖、放大 AI 效益，總經理井琪指出，放大三策略將驅動新一波成長曲線，今年迎起飛年。遠傳今 (9) 日走揚，站穩百元關卡，並衝上 105.5 元股價創高。
遠傳今天早盤以 101 元開平盤，盤中漲至 105.5 元，漲逾 4%，成交量超過 3000 張。遠傳於上周三 (3 日) 股價首度突破百元後，股價持續走揚，今天衝上 105.5 元創高，站穩百元關卡。
遠傳受惠行動服務、個人數位服務與企業智慧通訊三大成長引擎帶動，第一季營收 278.05 億元，創歷史同期新高，EBITDA 100.76 億元，稅後純益 37.08 億元，每股純益 1.03 元，刷新 20 年單季新高紀錄。
隨著遠亞合併效益逐步顯現，除在營運規模與成本控制展現優勢，因長期推動數位轉型將 AI 導入營運，進一步推升新經濟業務穩定成長，使得遠傳整體獲利結構持續優化，基本面逐步轉強。
另外，遠傳 2025 年每股純益達 3.81 元，並配發每股 3.81 元現金股利，創歷史新高，並於上周五 (5 日) 獲元大高股息 ETF(0056-TW) 納入成份股。
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