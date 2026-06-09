鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-09 09:41

車用零組件廠精確實業 (3162-TW) 公布 5 月合併營收 7.78 億元，月增 13.4%，年增 21.9%，創單月新高紀錄，精確表示，華為汽車的訂單已開始出貨，正式切入中國高端新能源車市場；精確累計前 5 月合併營收 34.3 億元，年增 8.4%，展現穩健成長態勢。

精確5月營收創新高。(鉅亨網資料照)

精確 5 月營收創高主要受惠於新能源車電池盒業務持續強勁成長，湖北廠、廣州廠和湖州廠三大生產基地同步放量出貨。

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其中，在新能源車領域方面，精確持續擴大客戶版圖，繼新增長安汽車、上海一汽和北京汽車等車廠訂單後，華為汽車的訂單也開始出貨。

精確說明，以華為汽車目前單月新車銷量接近 5 萬台的規模來看，未來出貨量有望持續提升，並為營收帶來顯著貢獻，未來不排除進一步爭取國際高端車廠供應鏈合作機會，包括 BMW、Mercedes-Benz 和 Tesla 等品牌客戶。

除新能源車業務持續成長外，精確積極切入 AI 伺服器水冷散熱版圖，目前浸沒式液冷櫃和不鏽鋼分歧管產品已開始出貨。