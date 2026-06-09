鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 14:21

近日全球股市震盪加劇，美股科技股出現修正，拖累台股整體表現。統一投信投資研究團隊表示，近期市場回檔主要反映短線籌碼過熱、部分科技大廠財測未進一步超越市場高預期，以及市場重新評估美國利率政策路徑所致，並非總體經濟或企業獲利基本面出現轉弱訊號。在全球 AI 投資持續擴張、企業獲利穩健成長帶動下，台股中長期成長趨勢仍值得期待。

AI投資擴張趨勢未變 法人：台股中長期成長仍具韌性。(鉅亨網資料照)

統一投信投資研究團隊指出，目前全球主要經濟體 PMI 仍維持擴張格局，顯示景氣持續溫和成長。雖然近期地緣政治不確定性持續存在，加上美國就業數據優於預期，壓縮聯準會 (Fed) 降息空間，但整體經濟仍展現韌性，企業獲利亦持續成長，為股市提供重要支撐。

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台灣方面，受惠 AI 供應鏈需求強勁及出口表現亮眼，經濟成長動能持續優於預期。統一投信表示，台灣身處全球 AI 供應鏈核心位置，從晶圓代工、先進封裝，到 PCB、CCL、ABF 載板、散熱及電源等關鍵零組件，皆在全球市場具備競爭優勢。隨著 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 及雲端基礎建設需求持續擴大，預期台股科技產業今年獲利可望有四成以上成長。

統一投信投資研究團隊分析，AI 產業發展已從生成式 AI 逐步邁向代理型 AI 階段，未來算力需求將持續快速提升。全球四大雲端服務供應商 (CSP) 近期法說會皆重申 AI 投資計畫，資本支出維持高成長趨勢，顯示 AI 基礎建設需求仍十分強勁。加上新世代 AI 晶片陸續量產，相關供應鏈訂單能見度已延伸至 2027 年甚至 2030 年，為產業成長提供有力支撐。

在產業布局方面，統一投信投資研究團隊看好受惠規格升級與需求成長的 AI 供應鏈，包括先進封裝、CCL、PCB、ABF 載板、MLCC、散熱及電源管理等族群。近期部分零組件產業已由成本推動漲價轉向需求驅動漲價，反映 AI 應用擴大帶來的實質需求成長，有利相關企業獲利持續上修。此外，隨著 AI 資料中心功耗快速提升，高壓直流電 (HVDC)、水冷散熱及高速光通訊等新技術亦加速導入，相關供應鏈成長潛力值得關注。

展望後市，統一投信投資研究團隊認為，短期市場波動主要來自評價面與資金面調整，但全球 AI 投資趨勢並未改變，企業獲利成長動能亦持續增強。在基本面維持正向的情況下，近期市場修正有助消化過熱籌碼與評價壓力，亦提供投資人分批布局及長線投資機會，建議可透過定期定額或分批進場方式參與台股成長契機。