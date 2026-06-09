鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 11:17

主動式 ETF 市場再添重量級生力軍！安聯投信旗下第三檔主動式 ETF—安聯美國科技領航主動式 ETF(00402A-TW) 以資產規模 65.8 億元於今 (9) 日正式掛牌上市。雖然受美股日前劇烈震盪影響，8 日淨值為 9.66 元，但適逢美股最新交易日跌深強勁彈升，00402A 掛牌首日展現強大吸金實力，市價迅速衝回發行價之上，最高觸及 10.02 元，開盤即繳出 5.7% 的亮眼漲幅，強勢鎖定美國科技成長趨勢與 AI 新商機。

主動式ETF新兵報到！安聯00402A掛牌首日遇強彈 重返發行價之上。(圖：shutterstock)

安聯投信指出，美股主要指數於 8 日開盤全面走高，順利收復上周五的部分失土。主要受惠於兩大核心驅動引擎：一是晶片股在經歷前一交易日重挫後，成功吸引強勁的逢低買盤進場，顯示市場對 AI 投資熱潮的前景依舊信心十足；二是中東緊張局勢出現降溫跡象，避險情緒消退，進而帶動全球風險資產集體回升。

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在 AI 浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被視為全球股市中最具結構性成長潛力的核心標的。安聯投信強調，隨著美股超級財報周相繼登場，疊加「美國史上最大規模 IPO 潮」蓄勢待發，美國科技主題在多重利多題材的挹注下，已再度成為全球市場資金的矚目焦點。

隨著今日正式掛牌，00402A 最新出爐的「前十大成分股」也成為市場焦點，這十檔美股頂級科技巨頭總權重高達近 48%，投資含金量極高。從昨晚美股盤後表現來看，貢獻最大當屬名列第三大成分股的記憶體巨頭美光 (Micron, 權重 5.42%)。由於市場重申 AI 高頻寬記憶體 (HBM) 產能嚴重供不應求，美光昨晚上演報復性反彈，終場暴漲 9.87%，成為該 ETF 最強先鋒。

與此同時，第一大持股輝達 (NVIDIA, 權重 8.36%) 也吸引強勁低接買盤、逆勢上漲 1.73%，憑藉著全基金最高的權重優勢，為 00402A 帶來最關鍵的助攻；加上第十持股博通 (Broadcom, 權重 2.9%) 昨日也強彈 2.82%，三大核心硬體股聯手，成功抵消了微軟、蘋果等軟體巨頭昨日走跌的壓力。

安聯美國科技領航主動式 ETF(00402A) 前十大成分股名單：

針對後市展望，安聯美國科技領航主動式 ETF 經理人洪華珍表示，美國強勁的就業數據展現了經濟基本面的韌性，企業基本面也維持穩健。雖然市場後續仍需密切觀察聯準會 (Fed)6 月中的利率決策會議，但在 AI 算力需求持續增長、資料中心建設加速擴張、以及全球電力基礎設施投資升溫的大趨勢下，相關產業的長期成長邏輯並未改變。

洪華珍進一步分析，隨美國科技巨頭財報繳出亮眼成績，加上四大雲端巨頭 (CSP) 持續擴張資本支出，在 AI 基本面強心針與歷史級 IPO 行情啟動的雙重加持下，美股市場有望迎來「估值修復」與「獲利上修」的雙重紅利。

值得注意的是，生成式 AI 所帶動的科技海嘯，正從過去的「硬體端」快速延伸。洪華珍指出，投資範疇已從 GPU、資料中心、半導體設備，進一步擴散至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元領域，產業題材輪動速度明顯加快。透過主動式布局，更能精準參與 AI 多層次發展的多元機會。