鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 17:20

國泰全球品牌 50 ETF(00916-TW) 於本月 1 日發布收益分配期前公告後，引爆市場搶買熱潮，導致市價大幅溢價。為保障既有受益人權益並收斂溢價差，國泰投信於 8 日在官網發布重要公告，提醒投資人務必留意溢價風險及後續實際配息公告。同時，包括「不敗教主」陳重銘、阿格力、稀飯及股魚等多位理財專家也陸續發文勸退，呼籲投資人切勿盲目追價。

00916 本次每受益權單位預估配發現金股利高達 3.8 元，創下成立以來新高紀錄，即便今日尾盤市價驟降至 29 元，預估年化配息率仍維持在 13% 的高水準。

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針對溢價亂象，國泰投信於官網公告指出，「00916 首次公告之預估配息僅供參考，實際配息金額應以第二次公告為準。近日因股市交易熱絡、溢價幅度過大，本基金已進行配售以控制溢價。由於預估配息金額可能隨第二次公告前的申購買回狀況而調整，投資人交易時應審慎評估相關風險。」

國泰投信進一步表示，當投資人在股市大幅回檔之際過度踴躍加碼，極易造成 ETF 股價偏離、大幅大於淨值，進而產生「溢價」。

一般而言，ETF 的交易流程是由造市商先於初級市場向投信業者申購籌碼，再釋出至次級市場供投資人交易，以發揮穩定股價與淨值接近的功能。若出現大幅溢價，顯示投資人短時間內過度追價，導致市場籌碼短期供不應求、股價與淨值脫鉤，此時便不宜再進場加碼。

全球股市於 5 月份短短一個月內飆漲後，6 月初聯準會升息及半導體產業負面疑慮再度出現，上週美、日、韓股市經歷劇烈的震盪，尤其科技板塊在週五遭遇了史詩級雪崩重挫後，投資人投機交易再起，逢低進場加碼意願高，美股 8 日再度大幅上彈，在短線投機性交易較熱絡下，近期金融市場震盪加劇。

國泰投信指出，此時不宜過度進場追價，應靜待市場情緒回穩，而台股此番回調，應視為估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭的終結，美國強勁的就業數據證實經濟依然健康，AI 基礎設施的實質需求也並未消失，長線基本面無虞。