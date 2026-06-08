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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對X-Energy, Inc. Class A(XE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.38元下修至-0.42元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.69元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.25(-0.25)
|-0.37
|-0.1
|0.22
|最低值
|-0.69(-0.69)
|-0.6
|-0.74
|-0.44
|平均值
|-0.44(-0.39)
|-0.48
|-0.32
|-0.11
|中位數
|-0.42(-0.38)
|-0.47
|-0.25
|-0.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.26億
|8.95億
|13.49億
|17.80億
|最低值
|2,000萬
|5,900萬
|2.15億
|6.13億
|平均值
|1.92億
|7.58億
|11.08億
|12.98億
|中位數
|2.17億
|8.46億
|12.08億
|13.99億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.32
|-0.99
|營業收入
|1.20億
|1.09億
詳細資訊請看美股內頁：
X-Energy, Inc. Class A(XE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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