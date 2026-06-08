鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-08 15:25

在 AI 應用快速發展帶動下，資料中心、高效能運算（HPC）電力需求持續攀升。展碁國際 (6776-TW) 看好不斷電系統市場成長動能，將引進旗下代理品牌 CyberPower 推出「GX150CM2」不斷電系統，為使用者帶來穩定持久的電力體驗，於今 (8) 日在電商平台 PChome 24h 購物獨家首賣，積極布局高階電競、專業工作站與中小企業市場。

隨著 AI 伺服器與高效能運算設備普及，不斷電系統已由傳統備援設備躍升為關鍵基礎設施。企業端對資料安全與營運穩定性的要求持續提升；消費端方面，高階電競玩家對供電穩定與設備保護需求亦同步增加，帶動中高階不斷電系統市場成長。CyberPower GX150CM2 具備純正弦波輸出與自動穩壓（AVR）等核心功能，可有效保護高階硬體設備，滿足多元應用需求。

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