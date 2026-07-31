364萬人快刷存摺！首批退稅總金額610億元今入帳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 20:27

財政部所屬各地區國稅局於今 (31) 日同步辦理 114 年度綜合所得稅結算申報第 1 批退稅作業，全國退稅件數達 364 萬餘件，退稅總金額高達 610 億餘元，相較於 113 年度的退稅表現，件數增加 2 萬餘件，退稅金額更顯著增加 25 億餘元，創下歷史新高紀錄，提醒符合資格的民眾盡快刷本子確認款項是否順利入帳。

364萬人快刷存摺！首批退稅今入帳 高達610億元刷新歷史紀錄。（圖:shutterstock）

財政部臺北國稅局進一步說明，本次第 1 批綜合所得稅退稅案件的適用範圍相當廣泛，主要涵蓋三大類民眾。首先是全面採用網路申報進行結算申報的退稅案件；其次是符合綜合所得稅稅額試算服務，並且透過線上或電話語音進行確認的退稅案件；最後則是符合稅額試算資格，並在 5 月 11 日以前透過書面方式向戶籍所在地國稅局完成確認的退稅案件，以上皆納入本次首批撥款的名單之中。

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在領取退稅款的方式上，國稅局指出，納稅義務人在申報時如果選擇直撥退稅是最為安全且快速的管道，退稅款會在 7 月 31 日當天直接撥入民眾指定的存款帳戶中。不過，在此批退稅案件中，仍有大約 1.48% 的民眾沒有選擇直撥轉帳退稅。針對這部分納稅人，國稅局已於同日開立紙本退稅憑單，並正陸續透過掛號郵寄方式發送，請收到憑單的民眾務必在退稅憑單兌領有效期限 9 月 30 日之前儘速前往兌領。

針對持有紙本退稅憑單的兌領細節，國稅局說明，如果憑單金額未達 5000 元，民眾可以直接攜帶國民身分證、印章以及退稅憑單，前往憑單上所指定的臺灣銀行營業單位兌領現金。

如果憑單金額在 5000 元以上但未滿 20000 元者，則必須利用金融機構或是郵局的存款帳戶提出交換來領取退稅款。

至於憑單金額達 20000 元以上者，依法規定禁止背書轉讓，僅能將該張憑單存入受退稅人在金融機構或郵局所開立的存款帳戶中。

為了讓民眾未來能更有效率地領取退稅款，國稅局特別呼籲，建議大家在辦理綜合所得稅結算申報時，多加利用直撥退稅功能，直接提供個人的存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳作業。如此一來，不僅退稅款項可以更早入帳，更能完全不必擔心紙本退稅憑單發生遺失或是遭人冒領的風險，同時也能省去親自往返金融機構排隊提兌的時間，可說是好處非常多的便利選擇。