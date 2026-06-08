鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-08 14:06

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 首度導入在螢幕 AI 驅動的畫質調校與自動面版保護技術，正式宣告電競螢幕發展超越傳統面板規格競賽，技嘉透過這項創新研發將端到端的智慧功能注入顯示器中，在保留畫質細節的同時提升最高 30% 的亮度表現，為全球玩家與數位創作者帶來更加智慧、穩定且可靠的次世代顯示體驗。

在智慧畫質調校技術方面，全新系列核心搭載技嘉獨家演算法，能針對不同內容情境進行即時畫質優化。系統內建的智能模式可依據不同內容自動調整顯示設定，減少使用者頻繁切換模式的次數。同時新一代機種更搭載獨家智慧影像處理技術，能進一步提升畫面清晰度與細節表現，成功突破原生解析度的限制，呈現出更為真實的對比與視覺層次。

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針對玩家最關心的面版可靠性，技嘉推出升級版防護機制，結合智慧感測技術自動監測使用者的在席狀態、環境光源與像素維護需求，可透過自動離席偵測與環境光調節等機制，大幅降低面版烙印的風險。此外硬體更搭配整合式熱導管與先進導熱材料的強化散熱設計，能有效降低控制晶片溫度達 12%，面板表面峰值溫度也同步降低 5%。