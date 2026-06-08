鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-08 13:37

輝達 (NVDA-US) 與 SK 海力士今 (8) 日宣布，達成一項多年技術合作，主要推動全球 AI 工廠建設的次世代記憶體發展，並加速半導體設計與製造。這項協議建立在多年來深度共同工程合作之上，可望推動全球一些最先進的 AI 運算平台。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，AI 工廠是下一波工業革命的引擎，先進記憶體對其效能至關重要，SK 海力士一直是輝達卓越的合作夥伴，在為輝達 AI 運算平台提供先進記憶體技術方面扮演核心角色。雙方將共同開發下一代 AI 工廠記憶體，並支持全球 AI 基礎設施的加速擴展，從前沿模型訓練到代理型與實體 AI。

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SK 集團董事長 Chey Tae-won 表示，SK 海力士與輝達多年來一直為此努力，這次合作反映深厚的合作。雙方共同開發下一代 AI 工廠記憶體，並將 AI 應用於半導體設計與製造，將塑造 AI 基礎建設的未來。

輝達指出，這項多年期協議支持記憶體供應，以應對先進記憶體延長的開發週期。隨著 AI 工廠在全球擴展，這項策略夥伴關係使記憶體供應能跟上輝達的基礎設施發展藍圖及全球持續的 AI 基礎設施建設。

透過此合作，SK 海力士將拓展輝達正在開發的新市場，涵蓋 AI 基礎設施、個人 AI 及實體 AI，共同開發 NVIDIA Vera Rubin AI 超級電腦、NVIDIA Vera CPU 記憶體、搭載 NVIDIA RTX Spark 的 PC 及 NVIDIA Jetson Thor 機器人運算平台。

SK 海力士補充，將利用 NVIDIA CUDA-X 函式庫與 AI 加速半導體模擬，包括技術輔助設計與計算光刻工作流程，也使用 CUDA-X 與 NVIDIA PhysicsNeMo 框架，透過內部模擬程式碼與 AI 物理工作流程實現核心工作負載加速。

透過將這些工具延伸至半導體電子設計自動化與模擬生態系統，此計畫為晶片製造商、NVIDIA 及電子設計自動化軟體廠商之間的三方合作鋪路。

SK 海力士以正開發晶圓數位孿生，作為自主製造廠運營的基礎。團隊可利用場景優化技術，以及 NVIDIA Omniverse 函式庫與 OpenUSD 管線，建立 3D 工廠場景，以視覺化、模擬及優化複雜的半導體製造環境。