鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-06 20:34

據《新華社》6 日（周六）報導，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域海上交通專項執法行動，全面履行海上行政執法管轄權，維護國家權益。

中國不滿日菲海域劃界談判，啟動台灣東部海域海上交通專項執法行動。（圖：Shutterstock）

《新華社》指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

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《央視》曾報導，中國海警岱山艦編隊 1 日在台灣以東海域依法展開執法巡查。

中國海洋專家楊霄表示，根據《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》以及相關國際法，中國可基於台灣島及其附屬島嶼向東主張 200 海里專屬經濟區和大陸架，並潛在擁有 200 海里外大陸架權益。

楊霄稱，中國還可基於釣魚島及其附屬島嶼主張專屬經濟區和大陸架等權益，與日菲單方面劃界海域形成大範圍主張重疊。日菲拋開中國單方面劃界，嚴重侵犯領土主權和海洋權益。