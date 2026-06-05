鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 18:00

標普500週五變陣 Marvell三度叩關終於有望入列。(圖:shutterstock)

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截至週三 (3 日) 收盤，邁威爾市值已達約 2,640 億美元，而排名第二的候選企業 Bloom Energy 市值僅約 820 億美元。

隨著標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）預計於本週五依循季度調整慣例公布成分股異動，市場對此的預期也持續升溫。

Jefferies 交易部門在週三給客戶的報告中指出，市場「普遍預期邁威爾將是下一個被納入標普 500 指數的公司」。受此消息鼓舞，該股週四大漲近 5%，今年以來的累計漲幅已超過兩倍。

投資機構 Stephens 分析師羅伯茲（Melissa Roberts）指出，邁威爾不僅目前市值規模驚人，且其市值長期以來均遠高於新納入成分股的最低門檻。

羅伯茲告訴《MarketWatch》，邁威爾在 2025 年底達到獲利門檻後，便已具備入選指數的資格；回顧過去一年，該公司的平均市值維持在約 540 億美元。

她補充道：「能維持穩定且龐大的市值規模至關重要。」這能將邁威爾與那些短期內市值暴增、但在市場回歸常態後恐難以維持其估值的企業區隔開來。

標普指數委員會在挑選新成員時擁有高度的裁量權，並非一味死板地挑選市值最高的候選企業。企業若想進入考慮名單，必須滿足獲利能力、估值、自由流通量等多項指標。委員會成員在決定哪些公司（甚至是否要有公司）入選時，具有最終的決定權。

例如，在今年 3 月的成分股調整中，有四家公司成功入選；但在去年 6 月的季度調整時，委員會則選擇按兵不動，未對標普 500 指數做任何更動。

羅伯茲指出，委員會非正式考量的因素之一是「產業配置平衡」。邁威爾屬於資訊科技（IT）板塊，相較於涵蓋更廣泛企業的標普全市場指數（S&P Total Market Index），科技類股在標普 500 指數中的權重相對偏低。

話雖如此，邁威爾並非唯一具備相當規模的科技股候選人。電子代工大廠偉創力 (FLEX-US) （Flex）同樣不容小覷，在 AI 題材助攻下，其股價一路狂飆，導致其在標普中型股 400 指數（S&P MidCap 400）中的權重已顯得過於龐大。

截至週三收盤，偉創力市值高達 590 億美元，而該中型股指數中排名其後的成分股市值僅為 340 億美元。

此外，成分股遷移也有助於降低追蹤不同指數基金的調整成本與市場衝擊。