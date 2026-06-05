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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class AAUR-US的目標價調升至12元，幅度約4.35%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)提出目標價估值：中位數由11.5元上修至12元，調升幅度4.35%。其中最高估值18元，最低估值3.59元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Aurora Innovation Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Aurora Innovation Inc - Class A今(6日)收盤價為6.445元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AUR市場預估目標價

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Aurora Innovation Inc - Class A6.36-7.02%

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