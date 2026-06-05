焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.817點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日22:30，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報99.817點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.07%
- 近 1 週：+0.53%
- 近 3 月：+0.76%
- 近 6 月：+0.54%
- 今年以來：+1.22%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.48%
|美元/日元
|160.22
|0.14%
|英鎊/美元
|1.34
|-0.24%
|美元/加幣
|1.39
|0.07%
|美元/瑞典克朗
|9.44
|0.74%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.66%
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