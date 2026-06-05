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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.817點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日22:30，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報99.817點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.07%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+0.76%
  • 近 6 月：+0.54%
  • 今年以來：+1.22%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.48%
美元/日元 160.22 0.14%
英鎊/美元 1.34 -0.24%
美元/加幣 1.39 0.07%
美元/瑞典克朗 9.44 0.74%
美元/瑞郎 0.79 0.66%

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焦點速報美元指數

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美元指數100.0610.65%
歐元/美元1.1522-0.78%
美元/日元160.19+0.13%
英鎊/美元1.3334-0.63%
美元/加幣1.3943+0.27%
美元/瑞典克朗9.4690+1.09%
美元/瑞郎0.7959+0.85%

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