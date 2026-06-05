鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.3元，其中最高估值0.35元，最低估值0.11元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.35(0.27)
|0.97
|1.75
|1.57
|最低值
|0.11(0.11)
|0.27
|0.69
|1.39
|平均值
|0.26(0.18)
|0.63
|1.17
|1.48
|中位數
|0.3(0.17)
|0.63
|1.1
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|16.93億
|21.15億
|25.56億
|28.42億
|最低值
|16.00億
|18.82億
|22.49億
|27.85億
|平均值
|16.33億
|19.91億
|23.95億
|28.13億
|中位數
|16.43億
|19.89億
|23.73億
|28.13億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-1.45
|-1.58
|-2.01
|-7.48
|-1.78
|營業收入
|5.06億
|6.00億
|6.28億
|8.87億
|13.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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