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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.3元，其中最高估值0.35元，最低估值0.11元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.35(0.27)0.971.751.57
最低值0.11(0.11)0.270.691.39
平均值0.26(0.18)0.631.171.48
中位數0.3(0.17)0.631.11.48

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值16.93億21.15億25.56億28.42億
最低值16.00億18.82億22.49億27.85億
平均值16.33億19.91億23.95億28.13億
中位數16.43億19.89億23.73億28.13億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-1.45-1.58-2.01-7.48-1.78
營業收入5.06億6.00億6.28億8.87億13.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRBRK

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