鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 18:30

博通 (AVGO-US) 周四 (4 日) 股價重挫 12.6%，市值一夕之間縮水約 2,800 億美元。這場跌勢不僅讓博通面臨巨型股時代罕見的單日市值大蒸發，更為當前熱絡的 AI 投資市場敲響了警鐘。

儘管博通最新的季度盈餘表現優於市場預期，但其 AI 晶片銷售預測 卻未能滿足投資者的胃口。在股價經歷了長期的強勁漲幅後，投資者對這家晶片巨頭寄予了極高的期望。

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據《Yahoo 財經》報導，這正是目前「AI 交易」最艱難的部分：即便公司業務正處於高速增長階段，如果其增長腳步無法超越市場「更快速」的預期，股價依然會承受巨大的下行壓力。

這並非單純的晶片股震盪，而是一個重要的市場提醒：AI 領頭羊的規模已膨脹至極其龐大的程度，以至於一份不盡理想的財測，就能在單一交易日內抹去數千億美元的價值。這種波動也連帶拖累了整體的晶片類股走勢。

面對如此劇烈的跌幅，投資者最關心的問題是該「接刀」還是「觀望」。根據 Yahoo 財經對博通自 2009 年以來的歷史數據分析，博通曾有 39 次單日跌幅超過 6% 的記錄。歷史軌跡顯示，在如此高幅度下跌後：

1 個月後，股價回升的機率接近 80%。

3 個月後，回升機率提高至近 90%。

1 年後，除了極少數案例外，幾乎全數上漲，且中位數回報高達 61%。