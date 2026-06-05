鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
博通 (AVGO-US) 周四 (4 日) 股價重挫 12.6%，市值一夕之間縮水約 2,800 億美元。這場跌勢不僅讓博通面臨巨型股時代罕見的單日市值大蒸發，更為當前熱絡的 AI 投資市場敲響了警鐘。
儘管博通最新的季度盈餘表現優於市場預期，但其 AI 晶片銷售預測 卻未能滿足投資者的胃口。在股價經歷了長期的強勁漲幅後，投資者對這家晶片巨頭寄予了極高的期望。
據《Yahoo 財經》報導，這正是目前「AI 交易」最艱難的部分：即便公司業務正處於高速增長階段，如果其增長腳步無法超越市場「更快速」的預期，股價依然會承受巨大的下行壓力。
博通此次的跌幅在近年巨型股歷史中名列前茅。根據分析，自 2019 年以來，如此規模 (2,800 億美元) 的單日市值損失，在頂尖巨型股中僅次於輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 與蘋果 (AAPL-US)。
這並非單純的晶片股震盪，而是一個重要的市場提醒：AI 領頭羊的規模已膨脹至極其龐大的程度，以至於一份不盡理想的財測，就能在單一交易日內抹去數千億美元的價值。這種波動也連帶拖累了整體的晶片類股走勢。
面對如此劇烈的跌幅，投資者最關心的問題是該「接刀」還是「觀望」。根據 Yahoo 財經對博通自 2009 年以來的歷史數據分析，博通曾有 39 次單日跌幅超過 6% 的記錄。歷史軌跡顯示，在如此高幅度下跌後：
數據指出，博通在大幅下跌後的中位數回報 (1 個月 8%、3 個月 20%、6 個月 35%) 通常優於其平時的表現。